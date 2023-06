Roma, 15 giu. (LaPresse) – “Durante la riunione di Presidenza del PPE abbiamo ricordato Silvio Berlusconi. La linea europeista ed atlantista di Forza Italia non cambia. Continueremo ad essere protagonisti nel PPE. Ringrazio Manfred Weber e i colleghi di partito per il sostegno alla nostra azione di governo”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, vicepremier e vicepresidente di FI Antonio Tajani, postando una foto che lo ritrae in collegamento con i vertici Ppe.

