Francoforte (Germania), 15 giu. (LaPresse) – L’inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Lo rende noto la Bce nel suo comunicato in merito alle decisioni sulla politica monetaria. Il Consiglio ha pertanto deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. L’incremento dei tassi di oggi rispecchia la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria. In base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione complessiva si attesti in media al 5,4% nel 2023, al 3,0% nel 2024 e al 2,2% nel 2025.

