Roma, 14 giu. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, “sarà a Pechino, in Cina, e a Londra, nel Regno Unito, dal 16 al 21 giugno”. Lo annuncia in una nota il dipartimento di Stato americano. A Pechino “il segretario Blinken incontrerà i vertici della Repubblica popolare cinese per discutere sull’importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione per gestire responsabilmente le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Affronterà anche questioni di interesse bilaterale, questioni globali e regionali e della cooperazione potenziale su sfide transnazionali condivise”, spiega il comunicato. Nel Regno Unito, invece, Blinken “parteciperà alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina per aiutare a mobilitare il sostegno internazionale del settore pubblico e privato per aiutare l’Ucraina a riprendersi dall’attacco brutale e in corso della Russia”. Sempre a Londra, conclude la nota, Blinken incontrerà le controparti di Regno Unito, Ucraina e degli altri partner e alleati.

