Milano, 14 giu. (LaPresse) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tentato di stabilire un contatto diplomatico con la Bielorussia. “Lui mi ha proposto: ‘Parliamo'”, ha raccontato il leader bielorusso in un’intervista al canale televisivo Russia-1. “Non parlo più con lui”, ha aggiunto Lukashenko, come riportano i media russi, “ma non provo alcun tipo di rabbia nei suoi confronti”. Lukashenko ha anche aggiunto di aver rifiutato l’invito della delegazione ucraina che aveva proposto di tenere i negoziati di pace a Istanbul.

