Milano, 14 giu. (LaPresse) – Un proprietario immobiliare di Boulder è riuscito a ottenere un ordine di sfratto per Twitter, a causa di un affitto non pagato. Lo riferisce il Denver Post, secondo quanto riportato in recenti documenti del tribunale. Il 31 maggio un giudice del tribunale distrettuale della contea di Boulder ha autorizzato le forze dell’ordine a sfrattare l’inquilino, intimando al gigante tecnologico di evacuare i suoi appartamenti a Boulder e di restituirli al proprietario e locatore. Il 12 maggio, Lot 2 SBO – una società a responsabilità limitata del Delaware collegata alla John Buck Company di Chicago – ha presentato una denuncia contro Twitter, sostenendo che l’affitto non è stato pagato. Twitter e il proprietario hanno firmato un contratto di locazione per quattro suite dell’edificio nel febbraio 2020, ma la società non ha pagato l’affitto, spiega il quotidiano locale statunitense. Il locatore ha inviato a Twitter un avviso di mora, che è stato ignorato. Fino alla fine di marzo, Lot 2 SBO ha invece utilizzato una lettera di credito depositata da Twitter per 968.000 dollari per pagare l’affitto, “che serve come garanzia per le prestazioni del locatario ai sensi del contratto di locazione”. A Twitter è stato quindi richiesto di riportare la lettera di credito all’importo originale, cosa che il locatore ha richiesto il 4 aprile, si legge nella denuncia. Il 28 aprile, il locatore ha chiesto a Twitter di soddisfare tale richiesta o di restituire la proprietà al Lotto 2 SBO. Twitter non ha risposto a nessuna delle due richieste, secondo i documenti. Il locatore ha chiesto non solo il possesso dell’edificio, ma anche l’affitto scaduto, le spese legali e gli interessi sia pre-giudiziali che post-giudiziali.

