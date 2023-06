Milano, 14 giu. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha gelato le aspettative della Svezia sull’ok di Ankara all’adesione del Paese nordico alla Nato. “La Svezia si aspetta un approccio positivo dalla Turchia per quanto riguarda l’adesione alla Nato”, ha detto Erdogan, “queste aspettative della Svezia non significano che noi le rispetteremo. Affinch√© possiamo soddisfare queste aspettative, prima di tutto la Svezia deve adempiere al suo dovere”. Lo riporta l’agenzia Anadolu. “Prima di tutto la Svezia deve fare la sua parte contro le organizzazioni terroristiche”, ha precisato il leader turco, che chiede a Stoccolma di rafforzare le forze di polizia per impedire ai “terroristi del Pkk” di operare in Svezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata