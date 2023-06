Milano, 14 giu. (LaPresse) – Il Pil degli Stati Uniti dovrebbe crescere dell’1,0% nel 2023, una previsione rialzata rispetto a quanto la Federal Reserve stimava a marzo (+0,4%). Nel 2024 il Pil dovrebbe vedere un incremento dell’1,1%, lo 0,1% in meno di quanto previsto in precedenza. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, come aveva fatto in precedenza a marzo, dicembre e settembre.

