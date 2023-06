Milano, 14 giu. (LaPresse) – Il Federal Open Market Committe ha deciso di “mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei Fed funds al 5%-5,25%”. Si tratta del primo stop dopo dieci rialzi consecutivi dei tassi di riferimento annunciato dalla Federal Reserve. “Il mantenimento dell’intervallo di oscillazione in questa riunione consente al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le loro implicazioni per la politica monetaria”, spiega la nota diffusa al termine della riunione.

