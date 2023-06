Milano, 14 giu. (LaPresse) – “Comprendiamo le difficoltà che l’inflazione elevata sta causando e rimaniamo fortemente impegnati a riportare l’inflazione verso il nostro obiettivo del 2%. La stabilità dei prezzi è una responsabilità della Federal Reserve. Senza di essa, l’economia non funziona per nessuno. In particolare, senza la stabilità dei prezzi non riusciremo a raggiungere un periodo prolungato di forti condizioni del mercato del lavoro a beneficio di tutti”. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in conferenza stampa al termine del meeting della Fed in cui si è deciso di mantenere i tassi di riferimento al 5%-5,25%, interrompendo la serie di 10 rialzi consecutivi.

