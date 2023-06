Milano, 14 giu. (LaPresse) – “Dall’inizio dello scorso anno, il FOMC ha inasprito la politica monetaria. Abbiamo aumentato il nostro tasso di interesse di riferimento di cinque punti percentuali e abbiamo continuato a ridurre le nostre disponibilit√† di titoli a un ritmo sostenuto. Abbiamo fatto molta strada” ma “gli effetti devono ancora essere percepiti appieno”. Lo ha detto Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al termine del meeting del Fomc in cui non sono stati rialzati tassi di riferimento per la prima volta dopo 10 rialzi consecutivi. “Alla luce dei progressi compiuti nell’inasprimento della politica monetaria, degli incerti ritardi con cui questa influisce sull’economia e dei potenziali venti contrari derivanti dall’inasprimento del credito, oggi abbiamo deciso di lasciare invariato il nostro tasso di interesse e di continuare a ridurre i nostri titoli”, ha aggiunto Powell.

