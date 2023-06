Roma, 14 giu. (LaPresse) – Il reato di abuso d’ufficio viene abrogato in ragione dello “squilibrio” tra condanne e iscrizioni nel registro degli indagati, secondo quanto previsto dalla bozza di entrata in pre-cdm. Il reato vede oggi, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la bozza, “una applicazione minimale da parte delle corti italiane” con 18 casi di condanna in primo grado nel 2021, 9 condanne davanti al Gup e 35 sentenze di patteggiamento, rispetto alle 4.745 iscrizioni nel registro degli indagati nel 2021 e 3.938 nel 2022. “Tale squilibrio tra iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito”, si legge ancora, “è indicativo di una anomalia”.

