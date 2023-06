Milano, 14 giu. (LaPresse) – La Croazia si qualifica per la finale di Nations League battendo in trasferta l’Olanda 4-2. Un successo maturato nei tempi supplementari, dopo che i regolamentari si erano chiusi sul 2-2. A Rotterdam Orange avanti con Malen al 34′ del primo tempo, rimonta degli ospiti firmata da Kramaric (55′) e Pasalic (72′), poi al 96′ è Lang a salvare la nazionale di casa. Ai supplementari però la Croazia si riporta avanti con Petkovic (98′) e trova il poker con il rigore trasformato da Modric al 116′. La nazionale di Dalic affronterà in finale, domenica a Rotterdam, la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Italia.

