Milano, 13 giu. (LaPresse) – “Purtroppo sono già morte 6 persone. L’operazione di salvataggio è in corso”. Lo afferma in un messaggio via Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih, la città di Dnipropetrovsk colpita all’alba da un attacco russo. Lo riporta Ukrinform. I missili di Mosca hanno colpito un condominio di 5 piani, in cui è scoppiato un incendio. Ci sono persone sotto le macerie.

