Roma, 13 giu. (LaPresse) – La Russia, “in caso di continui bombardamenti delle sue regioni, prenderà in considerazione la creazione di una ‘zona sanitaria di sicurezza’ sul territorio dell’Ucraina”. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il leader del Cremlino ci sono “diversi modi” per risolvere il “problema” dei bombardamenti di Kiev in territorio russo. “Se continua così – ha aggiunto – dovremo considerare la questione di creare una sorta di ‘zona sanitaria di sicurezza’ sul territorio dell’Ucraina a una tale distanza dalla quale sarebbe impossibile colpire il nostro territorio”, ha spiegato in un incontro con i corrispondenti di guerra. Lo riporta la Tass.

