Roma, 13 giu. (LaPresse) – Sarebbe morta per un colpo d’arma da fuoco Simona Lidulli, la donna deceduta a Roma, in via Adolfo Consolini 51, poco distante dal parcheggio del centro commerciale in cui il compagno, Valerio Savino, si sarebbe ucciso, con un colpo di pistola. Il corpo della donna era sul letto dell’appartamento in cui la coppia viveva. Una prima ispezione medico legale ha riscontrato su di lei una ferita d’arma. Le due morti sono avvenute stamani a Roma 70, periferia sud della Capitale. Nell’appartamento e sull’auto dell’uomo è in corso il sopralluogo del magistrato di turno che coordina le indagini dei carabinieri. I rilievi dovranno far luce sulla vicenda per capire se si sia trattato di un doppio suicidio o di un omicidio-suicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata