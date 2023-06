Roma, 13 giu. (LaPresse) – Messaggi di addio sono stati trovati in casa e nell’auto di Simona Lidulli e Valerio Savino, vicino ai corpi senza vita dei due, morti stamani alla periferia sud di Roma. Entrambi avevano postato messaggi anche sui social. La donna sarebbe morta per un colpo d’arma da fuoco nell’appartamento di via Adolfo Consolini 51, poco distante dal parcheggio del centro commerciale I Granai in cui il compagno, Valerio Savino, si sarebbe ucciso, in auto, con un colpo di pistola. L’ipotesi è che la decisione di togliersi la vita possa esser stata stata condivisa dalla coppia: l’uomo avrebbe sparato alla donna e si sarebbe suicidato poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Nelle prossime ore saranno disposte le autopsie sui due corpi.

