Milano, 13 giu. (LaPresse) – Tre persone sono state trovate morte per strada nel centro di Nottingham questa mattina, nell’Inghilterra centrale. Lo fa sapere la polizia. Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia è poi intervenuta in Milton Street, dove un furgone ha tentato di investire altre 3 persone, che si trovano ora ricoverate in ospedale. Lo riporta la Bbc. Si pensa che i due incidenti siano collegati tra loro.

