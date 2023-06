Milano, 13 giu. (LaPresse) – Fares Abdel Moneim Muhammad Hashash, palestinese di 19 anni, è morto per le ferite riportate durante un raid dell’esercito israeliano nel campo profughi di Balata, a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute. Il giovane è arrivato in ospedale con ferite da arma da fuoco al petto, all’addome e alle gambe ed è stato in seguito dichiarato morto. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa.

