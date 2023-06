Roma, 13 giu. (LaPresse) – La procura di Roma indaga per disastro, lesioni e omicidio colposo sull’incendio del 2 giugno, in via Edoardo d’Onofrio, zona Colli Aniene. Cinque le persone iscritte nel fascicolo alle quali vengono contestati, a vario titolo, i reati ipotizzati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dai pm Luigi Fede e Roberta Capponi, che coordinano le indagini.

