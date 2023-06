Roma, 13 giu. (LaPresse) – “La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La signora Prodi, morta oggi a 76 anni per un malore durante un’escursione in Umbria, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

