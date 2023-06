Roma, 13 giu. (LaPresse) – Arriva un ‘pacchetto sport’ nel decreto Pa atteso giovedì in Consiglio dei ministri. A quanto apprende LaPresse nel testo sono previste misure volte alla razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, che tra l’altro impedirebbe cambiamenti alla classifica a campionato in corso. Torna poi, con leggere modifiche, la norma sul trattamento fiscale delle plusvalenze delle società sportive professionistiche che il governo aveva presentato lo scorso febbraio in un emendamento al decreto milleproroghe. Altre norme riguardano il credito di imposta, i controlli finanziari sulle società, le associazioni dilettantistiche e e la disciplina di mandati e deleghe dei componenti degli organismi sportivi.

