Roma, 13 giu. (LaPresse) – Nuovi approfondimenti d’indagine sono stati disposti dal gip di Trieste, Luigi Dainotti, relativamente al caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio del 2021 nel boschetto dell’ospedale psichiatrico del capoluogo friulano. La richiesta del gip è articolate in 25 punti tra i quali c’è anche la possibilità di riesumare il cadavere della donna. Il corpo di Resinovich fu trovato con la testa avvolta in due sacchetti di plastica e il corpo chiuso in due sacchi, infilati uno dall’alto e l’altro basso. La Procura di Trieste aveva chiesto l’archiviazione delle indagini, mentre la famiglia chiedeva ulteriori approfondimenti che sono stati dunque concessi dal gip.

