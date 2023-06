Bruxelles, 13 giu. (LaPresse) – “Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa, ma tutti gli amici qui riuniti oggi lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio, il suo carisma”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo assieme ad alcuni eurodeputati del Ppe e al presidente del gruppo dei popolari Manfred Weber. “La storia discuterà il suo impatto ma oggi siamo qui per piangere l’uomo, un uomo che ha lasciato il segno e non sarà dimenticato”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata