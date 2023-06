Bruxelles, 13 giu. (LaPresse) – “Domani ci saranno i funerali di stato per Silvio Berlsuconi ed e sarà dichiarato giorno di lutto nazionale in Italia. La bandiera italiana sventolerà a mezz’asta anche davanti alle sedi del Parlamento europeo. A nome del Parlamento europeo desidero porgere le nostre condoglianze ai suoi figli, alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo assieme ad alcuni eurodeputati del Ppe e al presidente del gruppo dei popolari Manfred Weber.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata