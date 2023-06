Roma, 13 giu. (LaPresse) – “Penso che il lutto nazionale si debba riservare a persone che hanno unito il Paese, non che lo hanno diviso. Il lutto nazionale per un presidente del Consiglio che è stato tanto amato, che è stato seduttivo per una parte di Italia ma che è stato divisivo per questioni fondamentali, il rispetto della Costituzione, il rispetto delle donne. Perché il lutto nazionale? Perché le bandiere a mezz’asta? Poi il Parlamento che si ferma, siamo in una fase di santificazione che credo non faccia bene all’Italia, il berlusconismo va elaborato”. Così Rosy Bindi, ex parlamentare Pd, intervenendo a Tagadà su La7. Il fatto che Romano Prodi partecipi ai funerali domani? “È un segno di rispetto delle istituzioni. È stato presidente del Consiglio anche se è stato un avversario politico. Io spero che riposi in pace”, ma “ha sdoganato certi comportamenti, nei confronti delle donne, del denaro, delle istituzioni, la sua frase ‘non metteremo le mani in tasca agli italiani’…il Paese si regge su quello. Il Paese avrebbe bisogno di essere abituato ad altro, all’opposto di tutto questo”.

