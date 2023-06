Milano, 12 giu. (LaPresse) – “Non posso dire che l’offensiva si sia impantanata. Tutto quello che posso dire è che i tentativi di controffensiva finora compiuti sono falliti. Ma il potenziale offensivo del regime di Kiev è ancora presente”. Lo ha detto il presidente russo Valdimir Putin rispondendo alle domande dei giornalisti a margine delle celebrazioni per la Giornata della Russia. Lo riporta il sito del Cremlino. “Le truppe ucraine non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi in tutti i settori di combattimento, il che è chiaro come il sole”, ha aggiunto Putin, “tutto ciò è dovuto al coraggio e all’eroismo dei nostri soldati e alla buona organizzazione e comando delle truppe, nonché all’elevata efficacia delle armi russe, in particolare le armi più recenti”.

