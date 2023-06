Roma, 12 giu. (LaPresse) – I marines di Odessa hanno annunciato di aver liberato il villaggio di Storozhove nella regione di Donetsk nell’ambito della controffensiva ucraina. Lo riporta Unian. “Come risultato dello sgombero dell’insediamento, una cinquantina di russi sono stati uccisi e quattro sono stati fatti prigionieri. Oggi la nostra bandiera sventola di nuovo su Storozhove, e lo stesso avverrà in ogni insediamento fino a quando non libereremo tutta l’Ucraina”, hanno dichiarato i marines in una nota. “La bandiera nazionale sventola di nuovo su Storozhove”, ha confermato la viceministra ucraina della Difesa Hanna Maliar. Nella giornata di domenica le forze ucraine avevano annunciato la liberazione di altri tre villaggi del Donetsk.

