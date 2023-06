Washington (Usa), 12 giu. (LaPresse) – Per l’Italia la Tunisia è “una priorità”. Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendo di avere spiegato al segretario di Stato Usa Anrony Blinken le azioni messe in campo dall’Italia per la “stabilizzazione” del Paese.

