Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Tanti bambini, anziché ricevere una degna istruzione, vengono sfruttati, sottoposti a lavori schiavizzanti. Non si risparmino sforzi per porre fine alla piaga del lavoro minorile! I bambini sono la speranza: non permettiamo che venga cancellata!”. Così Papa Francesco su Twitter. Il Papa, come comunicato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, questa mattina ha ricevuto la Santa Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata