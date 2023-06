Washington (Usa), 12 giu. (LaPresse) – All’Ambasciata d’Italia a Washington si svolgerà oggi una cerimonia in ricordo di Silvio Berlusconi, in cui la bandiera verrà issata a mezz’asta in segno di lutto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una dichiarazione alla stampa italiana davanti al Cimitero militare di Arlington, in Virginia. “Gli renderemo omaggio anche qui nel paese che lui amava più di ogni altro dopo l’Italia”, ha detto il vicepremier, riferendo che dopo il suo incontro bilaterale con il segretario di Stato Usa Antony Blinken farà ritorno in Italia, per recarsi a Milano.

