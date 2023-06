Milano, 12 giu. (LaPresse) – “Berlusconi era per me una persona cara e un vero amico, ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti”. Così il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all’età di 86 anni. “Berlusconi sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri Paesi”, ha aggiunto Putin, come riporta Ria Novosti.

