Milano, 12 giu. (LaPresse) – “Esprimo un sentimento di umana partecipazione per la famiglia Berlusconi per una persona che ha segnato la storia dell’Italia. In questo momento deve prevalere questo sentimento”. Così il Procuratore di Milano, Marcello Viola, commenta la morte di Silvio Berlusconi, deceduto oggi all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Era ricoverato da venerdì scorso ma la situazione è precipitata nelle ultime ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata