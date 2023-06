Roma, 12 giu. (LaPresse) – Papa Francesco ha inviato un telegramma, a firma del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, per la morte diSilvio Berlusconi. Nel testo, indirizzato alla figlia Marina Berlusconi, il Papa assicura “vicinanza” e “sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energetica”. Il Papa “invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita”. Bergoglio si unisce “al ricordo con un fervido ricordo nella preghiera”.

