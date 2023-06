Milano 12, giu. (LaPresse) – Il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi ha appena lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano per dirigersi a Villa San Martino ad Arcore, residenza privata del leader di Forza Italia. Il mezzo di colore blu e totalmente chiuso è uscito dal cancello di via Fratelli Cervi, in mezzo alle auto di scorta.

