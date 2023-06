Milano, 11 giu. (LaPresse) – L’ex presidente Usa Donald Trump, in un’intervista rilasciata alla testata Politico sabato a bordo del suo aereo, ha promesso che continuerà la sua corsa per la presidenza nelle elezioni del 2024 anche se dovesse essere condannato nell’ambito dell’accusa federale a suo carico in relazione ai documenti classificati trovati nella sua residenza in Florida. “Non lascerò mai”, ha detto Trump. E ancora: “Guardi, se avessi lasciato lo avrei fatto prima della corsa iniziale del 2016. Quella è stata un’impresa dura. In teoria non era fattibile”. A Donald Trump non è legalmente proibito candidarsi alla presidenza dal carcere o come condannato, ma una candidatura di questo tipo rappresenterebbe comunque un test impegnativo per il sistema politico e legale del Paese, sottolinea Politico.

