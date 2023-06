Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Sono innocente”. È quanto ha scritto la ex premier scozzese, Nicola Sturgeon, in una dichiarazione pubblicata su Twitter a seguito del suo rilascio senza accuse dopo circa 6 ore agli arresti, durante le quali è stata interrogata dalla polizia nell’ambito dell’indagine sui fondi del partito al governo pro indipendenza Scottish National Party (Snp). “Trovarmi nella situazione in cui mi sono trovata oggi, quando sono certa di non aver commesso alcun reato, è uno shock e un’angoscia profonda. So che questa indagine in corso è difficile per le persone e sono grata che molti continuino a mostrare fiducia in me e ad apprezzare che non farei mai nulla per danneggiare l’Snp o il Paese. L’innocenza non è solo una presunzione a cui ho diritto per legge. So al di là di ogni dubbio che sono di fatto innocente di qualsiasi illecito”, recita la dichiarazione di Sturgeon.

