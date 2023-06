Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Dal 1 luglio si pagherà il biglietto di ingresso al Pantheon, il sito museale più visitato in Italia”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite di Bruno Vespa per il Forum in Masseria. “Con il ricavato dei biglietti riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento – spiega il ministro – allestendo anche la parte retrostante come museo”. Sangiuliano rivendica poi il suo impegno per ritoccare all’insù, più in generale, i prezzi dei biglietti nei musei italiani per “un motivo etico: una cosa, se vale, deve essere pagata”, conclude il ministro.

