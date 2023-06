Roma, 11 giu. (LaPresse) – “Come ho detto dal Palazzo di Giustizia di Milano, ‘non c’è e non c’è mai stata una contrapposizione’. C’è stato invece da parte del Ministro l’esercizio di una prerogativa, nel rispetto dei doveri e delle funzioni attribuite dalla Costituzione”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una lettera inviata all’assemblea dell’Anm in corso a Roma, e convocata dopo l’azione disciplinare avviata a carico dei giudici milanesi che si sono occupati del caso USS.

