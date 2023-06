Roma, 10 giu. (LaPresse) – Dopo l’attacco alla diga di Kakhovka, nella regione del Kherson, la crisi umanitaria in Ucraina è “estremamente peggiorata”. Lo ha detto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e le emergenze, Martin Griffiths. Lo riporta il Guardian. Griffiths ha spiegato che 700mila persone hanno bisogno di acqua potabile e che l’allagamento dei terreni agricoli in uno dei granai più importanti del mondo causerà una “problemi a cascata”, tra cui minori esportazioni di cereali, prezzi alimentari più elevati in tutto il mondo e minori quantità di cibo per milioni di poveri. L’Onu ha già raggiunto 30mila persone nelle zone inondate controllate dall’Ucraina, ma Griffiths ha detto di aver incontrato l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite per ottenere l’accesso anche nelle zone occupate dai russi.

