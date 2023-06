Roma, 10 giu. (LaPresse) – Vivendi è ancora delusa dai rilanci arrivati per la rete di Tim, essendo lontani dai 30 miliardi di euro. E’ quanto si apprende da fonti vicine al dossier, secondo cui la società francese si attende che il cda di Tim bocci le proposte e, nel caso in cui venissero portate in assemblea -che per i francesi dev’essere in sede straordinaria – lo farà direttamente in qualità di socio, facendo valere il suo 23,7% del capitale.

