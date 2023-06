Roma, 10 giu. (LaPresse) – “Siamo un milione. Non si è mai vista così tanta gente al Pride”. A dirlo, prendendo il microfono a bordo del carro in testa al corteo del Roma Pride, è stato il portavoce della manifestazione, Mario Colamarino. Il lungo serpentone di gente, coloratissimo e con migliaia di bandiere arcobaleno, ha superato piazza Vittorio Emanuele e ora si trova in via Merulana. Sul carro degli organizzatori sono presenti anche le madrine del Pride, le cantanti Paola e Chiara, che hanno intonato alcune loro hit, coinvolgendo in cori e balli i tantissimi che affiancano il carro.

