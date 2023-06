Roma, 10 giu. (LaPresse) – Papa Francesco non reciterà l’Angelus domani mattina. La conferma arriva durante la conferenza stampa tenuta al Policlinico Gemelli dal professor Alfieri. “Il decorso post operatorio – ha aggiunto Alfieri – continua a essere regolare. Sta bene, tutte le flebo sono sospese. Il Santo Padre oggi inizia con una dieta semi liquida. Non ha febbre e tutte le funzioni cardio-respiratorie sono normali. Tutti i parametri sono regolari. Non vogliamo che entra in tensione la parete addominale”. Il portavoce della Sala Stampa, Matteo Bruni ha precisato che l’Angelus sarà recitato in forma privata.

