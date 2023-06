Washington (Usa), 9 giu. (LaPresse) – Donald Trump è stato formalmente accusato dal dipartimento di Giustizia per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente sul suo social Truth. Trump dovrà presentarsi martedì a Miami alle 15 (ora locale) per la procedura di notifica delle accuse.

