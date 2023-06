Milano, 9 giu. (LaPresse) – Sono 8 i morti per il crollo della diga Kakhovka. È quanto annunciato su Telegram dal governatore filorusso della regione ucraina occupata di Kherson, Vladimir Saldo. “Finora sono state evacuate dalle aree alluvionate della regione di Kherson più di 5.800 persone, tra cui 243 bambini e 62 persone con mobilità limitata”, scrive Saldo, aggiungendo che “un totale di 22.273 case in 17 insediamenti sono allagate in tutta la regione”. Il crollo della diga di Kakhovka sul fiume Dnipro, in un’area che Mosca controlla da oltre un anno, è avvenuto martedì. La Russia ha accusato l’Ucraina di aver bombardato la struttura, mentre l’Ucraina sostiene che la Russia l’abbia fatta esplodere dall’interno.

