Roma, 9 giu. (LaPresse) – Arriveranno i soldi del Fmi o un po’ di soldi alla Tunisia per evitare un’ondata estiva di migranti? “Io ci sto lavorando quasi quotidianamente e, se domenica ci recheremo io, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro olandese, Mark Rutte, in Tunisia dove io sono già stata martedì scorso è grazie a un lavoro molto prezioso che l’Italia ha fatto da questo punto di vista”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’. “Insieme a quella missione – ha aggiunto – si dovrebbe anche concretizzare un primo pacchetto di aiuti della Commissione che è propedeutico a favorire anche l’accordo con il Fondo monetario internazionale. Sul quale io continuo a chiedere sia al governo tunisino sia al Fmi un approccio che sia il più possibile pragmatico e non ideologico. E mi pare che su questo si stiano facendo importanti passi in avanti”.

