Milano, 9 giu. (LaPresse) – Il governo svedese consentirà la presenza temporanea delle truppe Nato sul proprio territorio. Lo affermano in un articolo sul quotidiano Dagens Nyheter il primo ministro Ulf Kristersson e il ministro della Difesa Pal Jonson. “Alla luce della grave situazione nelle nostre immediate vicinanze, il governo ha deciso che le forze armate possano intraprendere preparativi con la Nato, e con i paesi membri della Nato, per consentire future operazioni congiunte”, scrivono, “i preparativi possono consistere in stanziamenti temporanei di attrezzature e personale di altri paesi sul territorio svedese. La decisione, secondo Kristersson e Jonson, invia un segnale chiaro alla Russia e rafforza la difesa della Svezia.

