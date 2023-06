Madrid (Spagna), 9 giu. (LaPresse) – Un ipotetico governo formato dal Partito Popolare e da Vox potrebbe mettere “a rischio” l’erogazione dei fondi europei alla Spagna, che finora è stato “il primo Paese a presentare il Pnrr e il primo a eseguirlo”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Reyes Maroto, ministra dell’Industria, del Commercio e del Turismo nei governi di Pedro Sanchez fino a marzo di quest’anno, quando si è candidata a diventare sindaca di Madrid. Maroto ha portato come esempio l’Italia e la Polonia che “non stanno implementando l’agenda riformista che il Next Generation Eu esige” e che per questo non stanno ricevendo i fondi da parte della Commissione. “L’agenda del Next Generation è riformista, basata sull’avanzamento nella lotta al cambiamento climatico, nella digitalizzazione della nostra economia e delle nostre famiglie, e se il nuovo governo non fosse allineato con queste priorità” c’è il rischio “chiaramente che questa agenda riformista, che già è stata approvata” dal governo spagnolo, che ha presentato a Bruxelles l’addendum al Pnrr questa settimana, “non si possa implementare”, ha spiegato Maroto, sottolineando che questo “sarebbe un pregiudizio per la Spagna, che non potrebbe approfittare dei fondi di recupero per avanzare”. “Abbiamo attuato un’agenda che prevede il rigoroso rispetto delle tappe e degli impegni che ci siamo assunti” con l’Ue, “comprese importanti riforme come quella del lavoro e del sistema pensionistico, che sta diventando un esempio per altri Paesi”, e “il rischio” che questo processo si blocchi “è alto”, soprattutto “tenendo in conto il fatto che Vox è un partito che nega il cambiamento climatico” e “gran parte dei fondi europei devono essere investiti proprio nella transizione energetica ma anche nella transizione verde”, e già stiamo vedendo “la paralisi dei fondi in altri Paesi perché non soddisfano questi requisiti”, ha detto la ex ministra, sottolineando quindi che un governo di Pp e Vox metterebbe a rischio “lo sviluppo del piano di ripresa spagnolo”.

