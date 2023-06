Madrid (Spagna), 9 giu. (LaPresse) – In vista delle elezioni generali del 23 luglio in Spagna “stiamo lavorando per conformare una maggioranza intorno al Psoe e mantenere un governo progressista”, che, con le misure adottate ha permesso alla Spagna di “essere il Paese con la minor inflazione di tutta l’Eurozona, di crescere economicamente” e di segnare record nel “livello di occupazione”, nonostante un contesto difficile segnato dalla pandemia e da una guerra alle porte dell’Europa. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Reyes Maroto, ministra dell’Industria, del Commercio e del Turismo nei governi di Pedro Sanchez fino a marzo di quest’anno, quando si è candidata a diventare sindaca di Madrid. “Sono risultati che migliorano la qualità della vita della maggioranza sociale” del Paese “per la quale abbiamo governato” e che ci “incoraggiano a pensare che il 23 luglio molti spagnoli premieranno queste politiche, di protezione e di investimento”, ha detto Maroto, sottolineando che è importante che questo voto sia anche “sentimentale”, e “forse quello che un po’ è mancato nella campagna delle elezioni municipali e regionali è stato proprio quello di fare appello al voto sentimentale”, a cosa le persone possono perdere se il premier Pedro Sanchez lascerà la Moncloa. “E possiamo perdere diritti”, ha detto la ex ministra, portando come esempio quanto affermato dal leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo che ha promesso, se diventerà premier, di abrogare la legge sulla Memoria democratica, la legge trans, o quella sull’eutanasia. “Credo che questi temi che hanno un forte impatto sulla vita quotidiana di molte persone possano mobilitare un voto non solo utile ma di continuità rispetto a un governo che davanti alle difficoltà ha privilegiato sempre che la maggioranza sociale e soprattutto che la Spagna uscisse rafforzata da queste importanti crisi” che abbiamo vissuto, ha spiegato la ex ministra. Maroto, che il 17 giugno si insedierà nell’assemblea municipale di Madrid, ha confermato che resterà nella capitale e lavorerà per presentarsi nuovamente tra quattro anni come candidata sindaca del Psoe per riuscire a guidare la città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata