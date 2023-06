Madrid (Spagna), 9 giu. (LaPresse) – La coalizione delle forze di sinistra Sumar e Podemos alle elezioni generali del 23 luglio in Spagna “è una notizia positiva” ma allo stesso tempo ci incoraggia a chiedere un voto utile e responsabile affinché il Psoe “sia la forza più votata e possa formare un governo forte” che ci permetta di affrontare i prossimi quattro anni in continuità con “l’agenda già consolidata durante l’attuale esecutivo”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Reyes Maroto, ministra dell’Industria, del Commercio e del Turismo nei governi di Pedro Sanchez fino a marzo di quest’anno, quando si è candidata a diventare sindaca di Madrid. Maroto ha spiegato che l’unione dell’area a sinistra del Psoe, che si sta realizzando attorno alla piattaforma Sumar, lanciata dalla ministra del Lavoro Yolanda Diaz, è un evento positivo perché uno degli elementi che ha fatto sì che il Psoe non riuscisse a formare governi progressisti in molti comuni e regioni, dopo il voto del 28 maggio, è stata proprio “la mancanza di aggregazione” delle forze a sinistra che sono rimaste in alcuni casi fuori dalle assemblee locali, il che ha comportato una perdita di voti, ma allo stesso tempo l’obiettivo dei socialisti è quello che il Psoe esca rafforzato per “non dipendere nella formazione del governo da molte forze che in qualche modo indebolirebbero l’esecutivo” che potrebbe formarsi dopo il voto. Riflettendo sulla vittoria delle forze di destra nelle elezioni amministrative, che hanno portato poi il premier socialista Pedro Sanchez a scegliere di andare a elezioni anticipate e di sciogliere le Cortes, Maroto ha spiegato che ci sono due elementi che hanno sfavorito la sinistra: “uno è l’astensione, che penalizza di più i gruppi della sinistra” e l’altro è che si sono presentati al voto molti piccoli gruppi politici per cui l’elettore di sinistra aveva “molte opzioni” che però hanno fatto disperdere i voti, cosa che invece, ha notato la ex ministra, non è avvenuta a destra “dove il voto si è concentrato soprattutto nel Partito Popolare e in Vox che è un partito che, come è successo in Italia (con Fratelli d’Italia), non solo ha mantenuto i voti ma è anche cresciuto”, ha detto Maroto, spiegando che il Psoe punterà per le elezioni generali “a una campagna elettorale che tocchi la sensibilità dei votanti di sinistra affinché si mantenga il governo progressista alla Moncloa”.

