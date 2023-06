Milano, 9 giu. (LaPresse) – “Non ho mentito e credo che in cuor loro il Comitato lo sappia. Ma hanno deliberatamente scelto di ignorare la verità, perché fin dall’inizio il loro scopo non è stato quello di scoprire la verità, o di capire veramente cosa avevo in mente quando ho parlato alla Camera dei Comuni”. Così, in una nota diffusa dai media britannici, l’ex primo ministro inglese Bors Johnson annunciando le sue dimissioni, con effetto immediato, da deputato, per le indagini sul Partygare, lo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown.

